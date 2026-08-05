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Абдель-Азиз — об Иане Гарри: нужно быть звездой беговой дорожки, чтобы поймать его

Абдель-Азиз — об Иане Гарри: нужно быть звездой беговой дорожки, чтобы поймать его
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке россиянина с ирландцем Ианом Гарри, который состоится16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«К каждому сопернику, с которым дерётся Ислам, да кто угодно, мы должны относиться серьёзно, даже если он не настолько серьёзен. Не думаю, что он настолько серьёзен. Но конкурентоспособен. Не считаю его бойцом, спортсменом. Это совершенно другое. Это парень играется в карате, касается и двигается, касается и двигается… Вы должны быть звездой беговой дорожки, чтобы поймать его. Не сказал, что он плохой боец, это хороший боец. Однако его тяжело просчитать, потому что он много бегает», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

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