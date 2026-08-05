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Боец Артём Рофаль назвал самых интересных соперников для Усмана Нурмагомедова в UFC

Боец Артём Рофаль назвал самых интересных соперников для Усмана Нурмагомедова в UFC
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Российский боец смешанного стиля Артём Рофаль высказался о возможном уходе соотечественника Усмана Нурмагомедова из лиги PFL.

«Буквально сегодня прочитал новость, где менеджер Усмана говорит, что лига PFL пока не удовлетворила запросы бойца по новому контракту. Усман одержал крутейшую победу и доказал статус одного из сильнейших легковесов мира. Сложно сказать, какие крутые вызовы у него ещё есть в PFL. Очевидным выглядит только реванш с Шаблием.

А так хотелось бы увидеть Усмана и в UFC. Топы лёгкого веса сейчас там собрались очень сильные. Особенно интересными были бы противостояния с Царукяном, Оливейрой и Топурией. Однако лига PFL объединилась с MVP, и они могут предложить отличные условия. Да и интересно посмотреть, что за концепция будет. Может, увидим отток бойцов из UFC», — сказал Рофаль в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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