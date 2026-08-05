Менеджер Махачева: Гарри говорит лишнее, потому что не верит в себя как мужчина

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, отреагировал на заявления ирландца Иана Гарри перед боем с россиянином, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Когда вам не хватает уверенности как мужчине, а ему, очевидно, не хватает, мы все об этом знаем, вам приходится говорить лишнее, чтобы продвигать бой. И я отдаю этому должное, он пытается сделать себя уместным, пытается заставить людей поверить, что это будет конкурентный бой. И это возможно. В бою может случиться всё что угодно. Но навыки должны соответствовать. Иан не сможет оказаться на месте Ислама», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.