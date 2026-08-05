«Этот парень дерётся до конца». Ислам Махачев высказался о победе Гейджи над Топурией

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американца Джастина Гейджи в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне, США.

Напомним, Гейджи победил техническим нокаутом, завоевав титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) и нанеся Топурии первое поражение в карьере.

«Я говорил перед боем, Джастин — воин. Вы должны нокаутировать его, чтобы остановить, этот парень будет драться до конца. Возможно, Топурия немного недооценил его. Не знаю… Получилось так, как получилось. Это MMA, маленькие перчатки, очень опасный спорт», — сказал Махачев в интервью изданию MMAJunkie.