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«Этот парень дерётся до конца». Ислам Махачев высказался о победе Гейджи над Топурией

«Этот парень дерётся до конца». Ислам Махачев высказался о победе Гейджи над Топурией
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американца Джастина Гейджи в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне, США.

Напомним, Гейджи победил техническим нокаутом, завоевав титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) и нанеся Топурии первое поражение в карьере.

«Я говорил перед боем, Джастин — воин. Вы должны нокаутировать его, чтобы остановить, этот парень будет драться до конца. Возможно, Топурия немного недооценил его. Не знаю… Получилось так, как получилось. Это MMA, маленькие перчатки, очень опасный спорт», — сказал Махачев в интервью изданию MMAJunkie.

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