Али Абдель-Азиз дал категоричный прогноз на бой Махачев — Гарри

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке россиянина с ирландцем Ианом Гарри.

«Гарри будет [делать] то, что Ислам захочет. Ислам будет охотиться на него как на оленя c пулемётом Браунинга. А после того, как всадит пулю ему в голову, усыпит. Иан будет убегать как олень. Хотя он быстрый, умеет бегать», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

Напомним, поединок Махачева и Гарри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

Ранее Махачев высказался о поединке с Гарри.

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