«Досрочная победа». Гольцов дал прогноз на бой Махачев — Гарри

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Конечно, болею за Ислама, чтобы он продолжил свою победную серию. Поэтому считаю, что победа будет за ним, досрочная», — сказал Гольцов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Иан Гарри высказался о поединке с Исламом Махачевым