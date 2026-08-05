Порье: шорты спасли Царукяна в бою с Оливейрой

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье считает, что россиянин Арман Царукян случайно избежал поражения в бою с Чарльзом Оливейрой, состоявшемся в апреле 2024 года на турнире UFC 300.

«Послушайте, это был близкий бой, у них была проблема с шортами, которая спасла Армана. Не знаю, почему никто не говорит об этом. Как парень, который знает, как облажаться с «гильотиной», могу сказать, что Оливейра бы закрыл «гильотину», если бы шорты не сползли. Шорты сползли, и это дало ему возможность выйти из гарда Чарльза.

Чарльз закрыл гард и набросил «гильотину», Арман начал отталкивать его бёдра, и его шорты сползли, что дало ему возможность выйти из гарда Чарльза и спасло его», — сказал Порье в подкасте Deep Waters.