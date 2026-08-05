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Экс-чемпион UFC: если у Царукяна состоится реванш с Оливейрой, победа снимет все вопросы

Экс-чемпион UFC: если у Царукяна состоится реванш с Оливейрой, победа снимет все вопросы
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Бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар прокомментировал слухи об организации реванша между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который может состояться в сентябре на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Победа всегда решает все вопросы. Если он выступит, и этот реванш с Чарльзом состоится, думаю, после этого Арман будет неоспоримым претендентом», — сказал Эдгар в подкасте Bowks Talking Bouts.

Ранее чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев высказался о возможном реванше Царукяна и Оливейры.

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