Гольцов: Макгрегор проведёт ещё два таких же боя, а потом спустится в лигу ниже

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов высказался о возвращении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Сейчас Конор просто пытается выжать максимум пороха из пороховниц. Поэтому ещё два примерно таких же боя он может провести, а потом спуститься в организацию пониже. В принципе, он сейчас старается максимум выгоды извлечь из своего имени, вопрос о спортивных результатах не стоит. Он всё, что мог, показал. А так, в целом, думаю, мы его ещё увидим. Вообще спокойно посмотрел бы его следующий поединок, особенно если это лёгкие веса», — сказал Гольцов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.