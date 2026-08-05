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Гейбл Стивсон проведёт поединок на UFC 331

Гейбл Стивсон проведёт поединок на UFC 331
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC 331, который состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе, США. Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Гейбл Стивсон сразится с соотечественником Шоном Шарафом.

Гейблу Стивсону 26 лет. Американец, олимпийский чемпион по вольной борьбе, дебютировал в смешанных единоборствах в 2025 году, с 2026-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа.

Шону Шарафу 33 года. Американец выступает в UFC с 2024 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира два поражения.

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