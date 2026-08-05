Брайан Ортега и Ренато Мойкано проведут реванш на UFC 331

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC 331, который состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе, США. 10-й номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано проведёт реванш с американцем Брайаном Ортегой.

Ренато Мойкано 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2014 году, становился претендентом на титул в лёгком весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и семь поражений.

Брайану Ортеге 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2015 году, становился претендентом на титул в полулёгком весе (до 65 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и пять поражений.