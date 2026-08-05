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Али Абдель-Азиз сказал, какой бой Усмана Нурмагомедова хотел бы увидеть в UFC

Али Абдель-Азиз сказал, какой бой Усмана Нурмагомедова хотел бы увидеть в UFC
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, сказал, какой бой россиянина хотел бы увидеть в UFC.

«Очень много боёв. Усман против Илии [Топурии]… Если он перейдёт в UFC, это бой, который я хотел бы больше всего. Мне нравится Пэдди [Пимблетт], он классный, но я просто считаю, что Усман на другом уровне. Это даже не близко. Я большой поклонник Пэдди, он действительно классный парень, но, как по мне, Усман намного лучше него.

У вас также есть Чарльз Оливейра, есть Арман [Царукян], много парней… Усман не хочет драться с парнями вроде Мойкано. Он хочет драться с лучшими парнями», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

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