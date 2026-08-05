Менеджер Махачева рассказал, кто должен стать его соперником в случае победы над Гарри

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, назвал приоритетного соперника для россиянина в случае победы над ирландцем Ианом Гарри, поединок с которым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Карлос Пратес проделал большую работу. Майкл Моралес не дерётся. Карлос Пратес побил Леона Эдвардса, бывшего чемпиона, только что побил Джека Делла Маддалену, бывшего чемпиона. Кого побил Моралес? Шона Брэди? Мне нравится Шон, но я не думаю, что он вообще входил в топ-5. Конечно, следующим должен стать Пратес», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.