Абдель-Азиз: Джастин Гейджи подерётся в 2027 году

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастина Гейджи, заявил, что американец не собирается завершать карьеру.

«В 2027 году мы увидим бой Джастина Гейджи. Он подрался дважды в этом году. Он заслужил отдых. Он по-прежнему чемпион в лёгком весе. И теперь остальным парням придётся преследовать его. Но он хочет принять участие в большом бою. Очень большом. Каким он будет? Это решит Дана Уайт.

Если бы Джастин завершил карьеру сегодня, я был бы счастлив. Потому что он добился всего. Но если он решит подраться ещё раз, он может сделать это. Ему никто не может сказать, что делать», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.