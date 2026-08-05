Иранский боец АСА Алиакбари рассказал, что США аннулировали его визу из-за боёв в России

Экс-чемпион мира по греко-римской борьбе иранский тяжеловес Амир Алиакбари, готовящийся 15 августа в Москве сразиться за титул ACA с россиянином Алиханом Вахаевым, сообщил, что США аннулировали ему визу из-за выступлений в России.

«Мне не нужны ни UFC, ни PFL. Я хочу завершить свою спортивную карьеру именно в ACA, потому что очень люблю эту организацию. Несмотря на то что у меня была американская виза, после боя в России её аннулировали, но для меня это не имеет значения. В Иране у меня никаких проблем не возникло, однако в других странах я столкнулся с определёнными ограничениями».

Алиакбари рассказал о подготовке к бою в Вахаевым и отметил, что превосходство соперника Алихана Вахаева в росте не станет для него сюрпризом. «Я провёл сборы в Тегеране в очень хорошей команде. У меня отличные тренеры, а все мои спарринг-партнёры помогают мне как родные братья. Мы с Али Эстаки работаем вместе уже 10 лет. Я значительно прибавил в боксе. Алихан — высокий спортсмен и умеет эффективно работать с дальней дистанции. Но я не намного ниже его. Высокие соперники никогда не доставляли мне серьёзных проблем.

После завоевания чемпионского пояса ACA я буду готов подраться с любым претендентом в нашей весовой категории. Но у меня есть ещё одна принципиальная цель — вернуть долг за поражение Малыхину. Наш бой в 2021 году состоялся в самый тяжёлый период моей спортивной карьеры. Он прекрасно победил меня, когда я находился в худшей форме. Больше такой возможности я ему не предоставлю», — приводит слова Алиакбари пресс-служба ACA.