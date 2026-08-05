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Джейк Пол — Хабибу: если бы ты выступал за нас, это изменило бы этот вид спорта

Джейк Пол — Хабибу: если бы ты выступал за нас, это изменило бы этот вид спорта
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29-летний популярный американский блогер и глава MVP Джейк Пол на турнире PFL в Нью-Йорке встретился с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и заявил, что, если бы россиянин выступал за его организацию, это изменило бы ММА навсегда.

«Благодаря этому слиянию [PFL] с MVP мы навсегда изменим ММА, чтобы обеспечить бойцам лучшие условия жизни. Если бы ты выступал за нас, это кардинально изменило бы этот вид спорта навсегда», — приводит слова Пола Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является членом Зала славы UFC. На профессиональном уровне россиянин провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

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