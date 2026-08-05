Анкалаев: принесите мне моего цыплёнка — Пауло Косту

Российский боец UFC Магомед Анкалаев иронично обратился к вице-президенту организации Хантеру Кэмпбеллу и бросил дерзкий вызов бразильскому бойцу Пауло Косте, назвав его своим «ланчем».

«Хантер Кэмпбелл обещал мне ланч. Но я до сих пор голоден, потому что мой ланч продолжает убегать от меня. Принесите мне моего цыплёнка — Пауло Косту», — приводит слова Анкалаева Kimura в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов.