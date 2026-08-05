15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев: принесите мне моего цыплёнка — Пауло Косту

Анкалаев: принесите мне моего цыплёнка — Пауло Косту
Комментарии

Российский боец UFC Магомед Анкалаев иронично обратился к вице-президенту организации Хантеру Кэмпбеллу и бросил дерзкий вызов бразильскому бойцу Пауло Косте, назвав его своим «ланчем».

«Хантер Кэмпбелл обещал мне ланч. Но я до сих пор голоден, потому что мой ланч продолжает убегать от меня. Принесите мне моего цыплёнка — Пауло Косту», — приводит слова Анкалаева Kimura в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер: с удовольствием подрался бы с Анкалаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android