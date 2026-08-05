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С бывшего чемпиона мира по боксу Паркера сняли обвинения за допинг-пробу на кокаин

С бывшего чемпиона мира по боксу Паркера сняли обвинения за допинг-пробу на кокаин
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что получил разрешение вернуться на ринг. Временная дисквалификация боксёра, связанная с положительной допинг-пробой на кокаин, снята.

«Рад подтвердить, что моя временная дисквалификация снята и я скоро вернусь на ринг. Мне посоветовали пока ничего больше не говорить, пока уточняются детали. Спасибо всем моим поклонникам», — приводит слова Паркера портал ESPN.

Напомним, новозеландский боксёр сдал положительную допинг-пробу на кокаин 25 октября 2025 года, в день поединка с британцем Фабио Уордли.

На счету Паркера, который в 2016-2018 годах был чемпионом мира по версии WBO, 36 побед и четыре поражения на профессиональном ринге.

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