С бывшего чемпиона мира по боксу Паркера сняли обвинения за допинг-пробу на кокаин

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что получил разрешение вернуться на ринг. Временная дисквалификация боксёра, связанная с положительной допинг-пробой на кокаин, снята.

«Рад подтвердить, что моя временная дисквалификация снята и я скоро вернусь на ринг. Мне посоветовали пока ничего больше не говорить, пока уточняются детали. Спасибо всем моим поклонникам», — приводит слова Паркера портал ESPN.

Напомним, новозеландский боксёр сдал положительную допинг-пробу на кокаин 25 октября 2025 года, в день поединка с британцем Фабио Уордли.

На счету Паркера, который в 2016-2018 годах был чемпионом мира по версии WBO, 36 побед и четыре поражения на профессиональном ринге.