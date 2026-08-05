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«На этой неделе денег нет». Менеджер Махачева показал, как чемпион зашивает свою одежду

«На этой неделе денег нет». Менеджер Махачева показал, как чемпион зашивает свою одежду
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Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в разговоре со своим другом и менеджером Али Абдель-Азизом показал, как собственноручно ремонтирует свою галабею.

Али: Ислам, что ты делаешь?

Ислам: Ремонтирую, брат, ремонтирую.

Али: Ремонтируешь что?

Ислам: Ремонтирую мою галабею.

Али: Почему ты не отдашь её в ателье? Не хочешь тратить деньги? Всего пять долларов.

Ислам: На следующей неделе, может быть. На этой неделе денег нет.

Али: А где ты научился так чинить одежду?

Ислам: Я делаю это лучше, чем в ателье.

Али: Правда? Почему?

Ислам: Бабушка научила.

Али: Твоя бабушка?

Ислам: Да. Тебе нужно что-то отремонтировать?

Али: [..] А кто убирает у тебя в комнате?

Ислам: Убирает? У меня в комнате всегда чисто. Можешь проверить.

Али: И моя комната всегда чистая.

Ислам: Твоя? (Улыбается.) Что? Тогда иди, покажи свою комнату. Покажи людям египетскую комнату!

Али: [..] Король P4P ремонтирует свою галабею. Это значит, что ты очень скромный парень?

Ислам: Ну, немного [..] Если ателье, химчистка закроются? Если всё закроется, что ты будешь делать?

Али: Брат, у меня есть жена.

Ислам: А если бы не было жены, чтобы ты делал? [..] (Смеются.)

Али: Вот это действительно скромный чемпион.

Ислам: Нет, брат, это не про скромность…

Али: Это про скромность, брат, потому что я отдаю всё в химчистку. Я не стираю свою одежду, я не делаю ничего, брат.

Ислам: Просто вспомни старые времена в Египте. Тогда люди даже не знали, что такое химчистка.

Али: То есть ты считаешь, что я не скромный?

Ислам: Нет-нет, брат.

Али: Ладно. Просто хотел показать людям кое-что интересное… Как Ислам сам чинит свою галабею, — сказали мужчины в видео.

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