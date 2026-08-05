«На этой неделе денег нет». Менеджер Махачева показал, как чемпион зашивает свою одежду

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в разговоре со своим другом и менеджером Али Абдель-Азизом показал, как собственноручно ремонтирует свою галабею.
Али: Ислам, что ты делаешь?
Ислам: Ремонтирую, брат, ремонтирую.
Али: Ремонтируешь что?
Ислам: Ремонтирую мою галабею.
Али: Почему ты не отдашь её в ателье? Не хочешь тратить деньги? Всего пять долларов.
Ислам: На следующей неделе, может быть. На этой неделе денег нет.
Али: А где ты научился так чинить одежду?
Ислам: Я делаю это лучше, чем в ателье.
Али: Правда? Почему?
Ислам: Бабушка научила.
Али: Твоя бабушка?
Ислам: Да. Тебе нужно что-то отремонтировать?
Али: [..] А кто убирает у тебя в комнате?
Ислам: Убирает? У меня в комнате всегда чисто. Можешь проверить.
Али: И моя комната всегда чистая.
Ислам: Твоя? (Улыбается.) Что? Тогда иди, покажи свою комнату. Покажи людям египетскую комнату!
Али: [..] Король P4P ремонтирует свою галабею. Это значит, что ты очень скромный парень?
Ислам: Ну, немного [..] Если ателье, химчистка закроются? Если всё закроется, что ты будешь делать?
Али: Брат, у меня есть жена.
Ислам: А если бы не было жены, чтобы ты делал? [..] (Смеются.)
Али: Вот это действительно скромный чемпион.
Ислам: Нет, брат, это не про скромность…
Али: Это про скромность, брат, потому что я отдаю всё в химчистку. Я не стираю свою одежду, я не делаю ничего, брат.
Ислам: Просто вспомни старые времена в Египте. Тогда люди даже не знали, что такое химчистка.
Али: То есть ты считаешь, что я не скромный?
Ислам: Нет-нет, брат.
Али: Ладно. Просто хотел показать людям кое-что интересное… Как Ислам сам чинит свою галабею, — сказали мужчины в видео.