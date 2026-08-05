«Он более разносторонний, чем Моралес и Пратес». Тренер Махачева — об Иане Гарри

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, оценил уровень ирландца Иана Гарри, с которым его подопечный проведёт титульный бой 16 августа на турнире UFC 330.

«Он произвёл на меня огромное впечатление. Если быть реалистами и честными, я считал, что [Джек Делла Маддалена] был самым сложным соперником Ислама, но, посмотрев на Гарри, понял, что на самом деле он быстрее и в целом чуть лучше во всех аспектах. Думаю, Гарри – более разносторонний, чем Майкл Моралес и Карлос Пратес. Но все эти парни входят в число претендентов.

Он серьёзный соперник. Мы ни в коем случае не можем его недооценивать. Знаю, что Ислам не станет его недооценивать, потому что он никогда этого не делает. Ислам будет делать то, что у него получается лучше всего, – перерабатывать соперника там, где это необходимо», — приводит слова Мендеса портал MMA Fighting.