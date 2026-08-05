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Чейл Соннен: Усман Нурмагомедов не будет безоговорочным фаворитом в UFC

Чейл Соннен: Усман Нурмагомедов не будет безоговорочным фаворитом в UFC
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен заявил, что чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов перейдёт в UFC, но не станет безоговорочным фаворитом в сильнейшей лиге мира.

«Я прогнозирую, что Усман действительно перейдёт в UFC и выступит в лёгком весе. Он не будет там безоговорочным фаворитом. Он будет одним из многих. Он не сможет просто пройтись катком по Пэдди Пимблетту, Максу Холлоуэю, Арману Царукяну или Джастину Гейджи. Но сможет ли он конкурировать со всеми ними? Да. Достаточно ли он хорош, чтобы победить каждого из них? Да. Они тоже могут его победить, но да, Усман настолько хорош», — сказал Соннен в видео для своего YouTube-канала.

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