Чейл Соннен оценил стоимость контракта Усмана Нурмагомедова

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен рассказал, какую примерную стоимость должны будут заплатить PFL или UFC за Усмана Нурмагомедова.

«Стоит ли PFL удерживать его? Нет. Потому что в мире шахмат, а именно это вы на самом деле покупаете в такие моменты, как и в случае с Конором Бенном, мы покупаем не сами удары и не сами ноги. Мы не покупаем этот товар. Мы покупаем 20 минут заголовков в интернете, на сайтах, которые определяют нашу информационную среду, и у этого есть цена. И эта цена довольно хорошая. Думаю, она где-то в районе $ 500 тыс. Я считаю, что одна из организаций предложит ему около $ 500 тыс., и это правильная сумма.

Сейчас у Усмана такая же задача, как и у всех остальных: заработать как можно больше денег за самый простой бой, какой только возможен. И он может получить это в PFL. В UFC сделать это будет не так просто. Но если ты настоящий конкурент и хочешь признания, то именно там тебе нужно быть. Независимо от предложения, это, возможно, лучшее место для тебя.

Так что вернётся ли Усман? Да. Сохранит ли Усман победную серию? Да. Он это сделает. Он очень хороший боец. Произойдёт ли это в PFL? Я бы предположил, что нет. Думаю, он перейдёт в UFC», — сказал Соннен в видео для своего YouTube-канала.