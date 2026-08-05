Джо Роган: меня бесит, как фанаты отреагировали на тычок Гана в глаз Аспиналлу

Комментатор UFC Джо Роган высказался о ситуации с тычком в глаз от француза Сириля Гана в бою с чемпионом тяжёлого веса Томом Аспиналлом, который прошёл в октябре 2025 года и был признан несостоявшимся.

«Меня просто бесит, как отреагировали фанаты. Речь именно о тех, кто просто так приходит на бои, о таких придурках. А я думал: «Боже, дайте парню передохнуть. Ему же ткнули в глаз». Там буквально засунули кулак в глаз.

Если кто-то считает, что он должен был продолжать драться с одним глазом, и думает «Какая разница? Продолжай драться», – то это безумие. На нём совершили фол. Дело не в пальцах, не в том, что его пнули или ударили локтем – это фол. Так что нет, бой нужно было остановить именно так, как это было сделано, и все должны это понимать. Это не вина Аспиналла. Это вина его соперника», — сказал Роган в видео на YouTube-канале PowerfulJRE.