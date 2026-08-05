Конор Макгрегор рассказал, как прошла его операция на колене

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что перенёс успешную операцию на правом колене, и выразил уверенность в своём восстановлении.

«Операция прошла отлично. Я уверен», — написал 38-летний ирландец в социальной сети.

Макгрегор повредил колено в июле на UFC 329 в бою с Максом Холлоуэем, который стал для него первым за пять лет. В начале поединка ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.

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