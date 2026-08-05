Пол Хьюз предложил Усману Нурмагомедову провести трилогию

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе ирландец Пол Хьюз заявил о желании в третий раз встретиться с чемпионом PFL в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым после победы россиянина над Арчи Колганом. Бой прошёл 1 августа в Нью-Йорке (США).

«Думаю, весь мир ММА согласен с тем, что сейчас мы с ним на равных. Наш второй бой был близким, при том что я не тренировался шесть недель перед этим боем, потому что перенёс две операции подряд из-за травм. Я на 100% уверен, что могу одолеть этого человека.

Я знаю, что наша трилогия может состояться в будущем. Пусть многие и сочтут это бредом. Если говорить о UFC, то я не думаю, что кто-то из топ-15 создаст ему много проблем, кроме некоторых стилистически схожих с ним бойцов, таких как Илия Топурия или Макс Холлоуэй», — сказал Хьюз в видео на своей странице в социальной сети Х.