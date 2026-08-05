Даниэль Кормье: Макгрегор пришёл в UFC и в одиночку сдвинул планку гонораров

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что появление Конора Макгрегора в лиге кардинально изменило финансовые условия для всех бойцов, и признался, что завидовал ирландцу из-за его невероятной популярности.

«Когда я начинал драться, если человек зарабатывал $ 100 тыс. за бой, это были большие деньги. Если ты получал шестизначную сумму, это были большие деньги. Но когда появился Конор Макгрегор, всё изменилось. Когда пришёл Конор, я действительно завидовал, потому что он был настолько популярен.

Он пришёл в промоушен и сдвинул планку гонораров в одиночку. Если ты был чемпионом в UFC, ты зарабатывал $ 1 млн. Но когда пришёл Конор, он получал около $ 10-12 млн. Теперь, будучи чемпионом, ты можешь сказать: «Мне не нужно столько же, сколько Конору, но как насчёт $ 3 млн?» — приводит слова Кормье аккаунт Kimura в социальной сети Х.