Али Абдель-Азиз считает, что Камару Усману стоит вернуться в полусредний вес

Менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что 39-летний боец не собирается завершать карьеру, но может вернуться в полусредний вес после неудачного выступления в средней категории.

«Камару Усман не собирается завершать карьеру. Он дрался с лучшими бойцами мира… Он не проигрывает без шансов, никто не может надрать Камару задницу, он всегда остаётся в бою. Я всегда был против его перехода в средний вес, потому что считаю, что он слишком мал для этой категории.

Если он решит продолжать, я бы хотел, чтобы он вернулся в полусредний вес, потому что там для него есть много подходящих соперников. Он был подходящим соперником для Ислама Махачева, и бой с Камару стал бы самым тяжёлым испытанием для Ислама.

В день боя он держался на равных с парнем, который был на 9 кг тяжелее него, и я ничего не хочу отнимать у [Дрикуса] дю Плесси… Камару Усман — будущий член Зала славы и величайший боец полусреднего веса всех времён», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMA Junkie.