Дана Уайт рассказал, как заработал $ 380 000 перед покупкой UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что перед покупкой промоушена в 2001 году его доход от тренажёрных залов и тренировок составлял около $ 380 000 в год, и назвал эту сумму «очень хорошим заработком» для того времени.

«Я уехал из Бостона и приехал в Вегас. Я начал тренировать людей здесь, начал открывать залы. У меня всё шло отлично. У меня были залы, и я тренировал бойцов на стороне, но мне больше нравится тренировать таких людей, как вы, и домохозяек. Вы приходите, вы целеустремлённы и платите. Бойцы тебе дерьма не платят. Мне не нравится тренировать бойцов, но я делал это на стороне.

У меня был успешный бизнес. За последний год перед покупкой UFC я заработал $ 380 000 на тренировках и залах. Я нанял пару человек под себя, но большую часть работы делал сам. Любой, кто когда-либо занимался этим бизнесом, знает, что, если ты зарабатываешь почти полмиллиона долларов, у тебя всё отлично», — приводит слова Уайта dank в социальной сети Х.