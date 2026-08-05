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Жан Силва допустил, что заменит Мовсара Евлоева в титульном бою с Александром Волкановски

Жан Силва допустил, что заменит Мовсара Евлоева в титульном бою с Александром Волкановски
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Бразильский боец полулёгкого веса Жан Силва заявил, что не исключает возможности заменить Мовсара Евлоева в титульном поединке с Александром Волкановски, несмотря на то что его следующий бой уже официально объявлен против Яира Родригеса.

«Скорее всего, Евлоев подерётся, потому что сейчас больше никого нет. Но есть большой риск, что он снимется с боя и вместо него поставят меня… У меня есть такое внутреннее ощущение, что Евлоев снимется, а я проведу бой с [Александром] Волкановски. Что касается [Алджамейна] Стерлинга, не думаю, что ему дадут титульный бой. Да, никогда. Именно потому, что UFC его ненавидит», — сказал Силва в видео для своего YouTube-канала.

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