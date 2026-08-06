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Джо Роган предложил создать приложение для борьбы с коррупцией в судействе MMA и бокса

Джо Роган предложил создать приложение для борьбы с коррупцией в судействе MMA и бокса
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Комментатор UFC Джо Роган предложил создать специальное приложение, которое позволило бы экспертам оценивать бои в режиме реального времени, чтобы бороться с коррупцией и некомпетентностью в судействе MMA и бокса.

«Мне плевать, что говорят эти судьи. Это было бы преступлением, если бы бой дошёл до судейских записок и ты каким-то образом проиграл решением. Мы уже видели такие безумные решения, и я никогда не понимаю, что происходит. Я не хочу думать, что это коррупция, но ещё хуже, если это просто некомпетентность.

У нас ужасное судейство, если люди, которые не понимают, что они смотрят, получают право решать исход боя. Это нечестно, это неправильно. Им действительно стоит рассмотреть альтернативную систему подсчёта. Думаю, пять судей — это правильное количество, три — слишком мало. Два человека могут ошибиться, а один — правильно оценить бой… Обычно те, кто ошибается, находятся в меньшинстве.

Думаю, один из вариантов решения — увеличить количество судей. Я считаю, что пять — это правильное число. Ещё одна идея — возможно, создать группу признанных экспертов онлайн: топовых тренеров, комментаторов, специалистов. Им можно было бы дать специальное приложение, через которое они будут оценивать бои, чтобы получить коллективное мнение экспертов», — сказал Роган в своём подкасте.

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