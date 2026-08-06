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Украина направила протест против возвращения российских боксёров на международные турниры

Украина направила протест против возвращения российских боксёров на международные турниры
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Федерация бокса Украины направила официальный протест против возвращения российских боксёров на международные соревнования с флагом и гимном.

«Федерация бокса Украины категорически не поддерживает решение World Boxing. Официальный протест уже направлен. Мы и дальше будем последовательно защищать интересы украинского бокса и фундаментальные ценности международного спорта», — говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, 29 апреля Международная федерация бокса (World Boxing) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах по боксу во всех возрастных группах, но только при условии нейтрального статуса. При этом каждый боксёр должен пройти проверку со стороны независимой структуры, а все расходы, связанные с этой процедурой, будут покрыты за счёт национальных федераций России и Беларуси.

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