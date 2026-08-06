UFC официально объявил следующего соперника Армана Царукяна

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи станет соглавным событием турнира.

Арману Царукяну 29 лет. На счету российско-армянского бойца 23 победы в ММА, 15 из которых он одержал досрочно, а также три поражения. Профессиональный дебют в смешанных единоборствах Царукян провёл в сентябре 2015 года, а в UFC выступает с апреля 2019-го. Спортсмен имеет звание мастера спорта по вольной борьбе и ММА.

В своём последнем бою в UFC Царукян победил Дэна Хукера.