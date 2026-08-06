15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC официально объявил следующего соперника Армана Царукяна

UFC официально объявил следующего соперника Армана Царукяна
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи станет соглавным событием турнира.

Арману Царукяну 29 лет. На счету российско-армянского бойца 23 победы в ММА, 15 из которых он одержал досрочно, а также три поражения. Профессиональный дебют в смешанных единоборствах Царукян провёл в сентябре 2015 года, а в UFC выступает с апреля 2019-го. Спортсмен имеет звание мастера спорта по вольной борьбе и ММА.

В своём последнем бою в UFC Царукян победил Дэна Хукера.

Материалы по теме
В лёгком весе UFC восходит новая звезда. Царукяну стоит напрячься?
В лёгком весе UFC восходит новая звезда. Царукяну стоит напрячься?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android