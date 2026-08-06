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«Он перенёс операции». Джо Роган осудил критику Аспиналла за бой с Ганом

«Он перенёс операции». Джо Роган осудил критику Аспиналла за бой с Ганом
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл подвергся несправедливой критике после боя с французом Сирилем Ганом на UFC 321, признанного несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Ему тогда сильно не повезло. Его действительно очень жёстко ткнули пальцем. Меня просто выводило из себя, что люди злились на него за решение остановить бой. А что, по-вашему, он должен был делать? Он защищает титул чемпиона в тяжёлом весе, ему попадают пальцами в глаза — и он ничего не видит. После этого ему пришлось перенести две операции», — сказал Роган в своём подкасте.

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