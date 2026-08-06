«Он портит свой имидж». Даррен Тилл раскритиковал Иана Гарри за высказывание о женщинах

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл раскритиковал ирландского бойца организации Иана Гарри за публичные высказывания о женщинах.

«Я не ненавижу Иана Гарри. Но считаю, что каждый раз, когда этот парень говорит, он портит свой имидж. Послушайте, я из тех, кто поддерживает женщин. У меня четыре дочки, моя миссис и всё такое… Нам нравятся сильные женщины, конечно, но то, что говорит… Ощущение, что он пытается купить любовь. Если бы он был немного похож на меня, люди бы его любили», — приводит слова Тилла издание Mac Life.

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