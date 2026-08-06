Реванш Джошуа Вана и Александра Пантожи возглавит турнир UFC 331

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира UFC 331, который состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

Чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт реванш с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Александру Пантоже 36 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. В 2023-м стал чемпионом в наилегчайшем весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и четыре поражения.