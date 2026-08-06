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Фрэнки Эдгар: Усман Нурмагомедов может сразиться за титул UFC после одного-двух боёв

Фрэнки Эдгар: Усман Нурмагомедов может сразиться за титул UFC после одного-двух боёв
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Бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар считает, что непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов может быстро стать претендентом на титул организации в случае подписания контракта.

«Учитывая, откуда он родом и как тренируются, думаю, он довольно быстро окажется в очереди на титул. У него есть имя, есть послужной список и достижения. Очевидно, он придёт в статусе чемпиона PFL, у которого есть защиты. Да, Усман может прийти и сразиться за титул после одного-двух боёв», — сказал Эдгар в подкасте Bowks Talking Bouts.

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