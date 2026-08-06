Кайл Снайдер и Ахмед Тажудинов проведут реванш на турнире RAF в Москве

Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Кайл Снайдер и Ахмед Тажудинов проведут реванш на турнире Real American Freestyle (RAF), который состоится 5 сентября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: RAF

Напомним, первая схватка борцов состоялась на турнире RAF в марте и завершилась победой американца.

Кайлу Снайдеру 30 лет. Американец является победителем Олимпийских игр — 2016, а также серебряным призёром Олимпиады — 2020. Борец четырежды становился победителем чемпионатов мира (2015, 2017, 2022, 2025).

Ахмеду Тажудинову 23 года. Уроженец Дагестана, представляющий Бахрейн, является победителем Олимпийских игр — 2024. Спортсмен становился чемпионом мира (2023).