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Стал известен полный кард турнира UFC 331

Стал известен полный кард турнира UFC 331
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Опубликован полный кард турнира UFC 331, который состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

Главный кард

Джошуа Ван (США) – Александр Пантожа (Бразилия);
Арман Царукян (Армения) – Маурисио Руффи (Бразилия);
Патрисио Фрейре (Бразилия) – Ду Ху Чой (Южная Корея);
Алонзо Менифилд (США) – Иво Бараньевски (Польша);
Гейбл Стивсон (США) – Шон Шараф (США);
Марлон Вера (Эквадор) – Чарльз Жорден (Канада).

Предварительный кард

Тай Туиваса (Австралия) – Робелис Деспанье (Куба);
Эдмен Шахмазян (США) – Брунно Феррейра (Бразилия);
Гига Чикадзе (Грузия) – Жоандерсон Брито (Бразилия);
Кейси О’Нилл (Шотландия) – Эдуарда Моура (Бразилия);
Райан Гандра (Бразилия) – Оззи Диаз (США);
Майкл Асвелл (США) – Джу Сай Ю (Южная Корея).

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