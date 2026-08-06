Абдель-Азиз рассказал, как пройдут бои У. Нурмагомедова с Топурией, Оливейрой и Пимблеттом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о потенциальных боях россиянина против звёзд UFC Илии Топурии, Чарльза Оливейры и Пэдди Пимблетта.

«Усман Нурмагомедов против Илии Топурии – Усман победит нокаутом в третьем раунде после удара хай-киком.

Усман Нурмагомедов против Чарльза Оливейры – Усман победит приёмом во втором раунде.

Усман Нурмагомедов против Макса Холлоуэя – победит нокаутом в четвёртом раунде.

Усман Нурмагомедов против Пэдди Пимблетта. Усман победит техническим нокаутом во втором раунде в граунд-эн-паунде», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

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