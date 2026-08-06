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Волкановски высказался о ситуации с возможным боем с Евлоевым

Волкановски высказался о ситуации с возможным боем с Евлоевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, что его ожидаемый поединок с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым пока не утверждён.

«Пока ничего не решено окончательно, но, очевидно, это будет Мовсар. Поэтому лучше начать тренировать борьбу пораньше», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира десять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне, Великобритания, Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.

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