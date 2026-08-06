Ян Блахович дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Бывший чемпион UFC поляк Ян Блахович высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Ислам победит. Сейчас я не вижу никого в полусреднем весе, кто способен его остановить», — сказал Блахович в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Иэну Гэрри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона американца Белала Мухаммада.