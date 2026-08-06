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«Пойду за нокаутом». Маурисио Руффи прокомментировал анонс боя с Царукяном на UFC 331

«Пойду за нокаутом». Маурисио Руффи прокомментировал анонс боя с Царукяном на UFC 331
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Маурисио Руффи прокомментировал анонс поединка с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Итак, ребята, большие новости, Маурисио Руффи против Армана Царукяна. Победа в этом бою приведёт нас прямо к титулу. Всё просто, движемся вперёд и отдаём все силы. Не ощущаю на себе давления, чувствую себя благодарным Всевышнему за всё. Пойду за нокаутом, не хочу уходить из клетки без такого исхода. Отправляюсь в Австралию, чтобы пройти всю подготовку там», — сказал Руффи в социальных сетях.

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