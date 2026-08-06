15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз: если Евлоев не получит бой за титул UFC, кое-кого нужно будет арестовать

Абдель-Азиз: если Евлоев не получит бой за титул UFC, кое-кого нужно будет арестовать
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер непобеждённого бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсара Евлоева, сообщил, что команда россиянина находится в ожидании организации поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Будет ли следующий бой Евлоева за титул? Неофициально – да. Если Мовсар Евлоев не получит бой за титул UFC, кое-кого нужно будет арестовать. Не буду называть его имя, потому что он мой друг. Но его нужно будет арестовать», – сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Волкановски высказался о ситуации с возможным боем с Евлоевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android