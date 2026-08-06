Абдель-Азиз: если Евлоев не получит бой за титул UFC, кое-кого нужно будет арестовать

Али Абдель-Азиз, менеджер непобеждённого бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсара Евлоева, сообщил, что команда россиянина находится в ожидании организации поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Будет ли следующий бой Евлоева за титул? Неофициально – да. Если Мовсар Евлоев не получит бой за титул UFC, кое-кого нужно будет арестовать. Не буду называть его имя, потому что он мой друг. Но его нужно будет арестовать», – сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.