Менеджер Павловича рассказал, с кем в UFC хотят свести россиянина в следующем бою

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Сергея Павловича, заявил, что руководство организации заинтересовано в поединке россиянина с непобеждённым американцем Джошем Хокитом.

«Павлович – настоящий боец. Мик Мэйнард (вице-президент UFC. – Прим. «Чемпионата») хочет, чтобы Сергей подрался с Хокитом. Павлович готов, неважно с кем», — сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

Ранее Ризван Куниев заявил о готовности к бою с Павловичем.

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