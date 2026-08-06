Хавьер Мендес: Махачев близок к тому, чтобы стать лучшим бойцом MMA в истории

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, заявил, что россиянин близок к тому, чтобы считаться лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Для него нет пределов, если говорить, как далеко он способен зайти. По моему мнению, он близок к тому, чтобы стать лучшим в истории. И если мы одержим победу, а затем ещё одну, не думаю, что будут вопросы касательного того, кто является величайшим бойцом в истории. Как по мне, Ислам Махачев должен рассматриваться», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Дэймона Мартина.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иэна Гэрри.