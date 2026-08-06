Карлос Пратес: в следующем бою заберу титул UFC

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес заявил, что его следующий поединок будет за титул.

«Шон Брэди, Урош Медич и другие полусредневесы упоминали моё имя. Успокойтесь, ребята. В следующем бою заберу пояс. После этого, возьмусь за всех вас и отправлю прямиком в царство боли. Будьте готовы. Ничего личного, просто бизнес», — написал Пратес в социальных сетях.

Напомним, действующий чемпион российский спортсмен Ислам Махачев 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

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