15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Шарлотт 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карлос Пратес: в следующем бою заберу титул UFC

Карлос Пратес: в следующем бою заберу титул UFC
Комментарии

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес заявил, что его следующий поединок будет за титул.

«Шон Брэди, Урош Медич и другие полусредневесы упоминали моё имя. Успокойтесь, ребята. В следующем бою заберу пояс. После этого, возьмусь за всех вас и отправлю прямиком в царство боли. Будьте готовы. Ничего личного, просто бизнес», — написал Пратес в социальных сетях.

Напомним, действующий чемпион российский спортсмен Ислам Махачев 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри.

Материалы по теме
Менеджер Махачева рассказал, кто должен стать его соперником в случае победы над Гарри

Боец UFC Карлос Пратес прокатился в тележке с фиксатором на ноге

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android