Российский экс-боец UFC: Царукян нейтрализует Руффи

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов прокомментировал анонс поединка в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Арман всё равно машина. Чуть-чуть со стойки подерётся — и дальше мы увидим много борьбы. Руффи и Исламу Махачеву может дать конкурентный бой, хоть и не выиграет. Бразилец — серьёзный оппонент. У него оборонительная борьба. Не как у Хабиба, но средняя есть у каждого. Однако Царукян нейтрализует Маурисио. Начнёт со стойки, поймёт, что там могут прилететь колотушки, станет бороться», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.