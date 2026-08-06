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«Надеюсь, Махачев его придушит». Масвидаль осудил Иэна Гэрри за слова о женщинах

«Надеюсь, Махачев его придушит». Масвидаль осудил Иэна Гэрри за слова о женщинах
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль раскритиковал ирландца Иана Гэрри за публичное высказывание о женщинах.

«Иэн неприятен, и он наживается на этом. Он знает, что его не полюбят. Но если судить по его менталитету, он обращается не к той аудитории. Ему следовало бы общаться с другими людьми. Он говорит, что женщины должны править миром. Нет, женщины должны править твоим миром, а не нашим.

Думаю, он играется с эмоциями, потому что его взгляды не совпадают со взглядами большинства мужчин. Надеюсь, Махачев придушит и усыпит его», — сказал Масвидаль в подкасте Full Send MMA.

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