Боец Мясников объяснил, почему Гэрри — самый опасный соперник в карьере Махачева

Российский боец Валерий Мясников высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Один из самых интересных поединков в UFC за последнее время. Доминирующий чемпион против молодой звезды, голодной до побед. Ни в коем случае нельзя недооценивать Гэрри. Не могу сказать, что он будет самым опасным соперником в карьере Ислама, но точно не самым простым. У него отличные габариты, он умело ими пользуется. Хороший тайминг, хорошая защита от борьбы, плюс мотивация.

Но Ислам Махачев обладает сумасшедшими навыками и опытом. Его уровень, конечно же, выше. Главное — успешно выполнить геймплан, который просто не может быть плохим с таким тренерским штабом. Думаю, что Махачев всё же фаворит. Удосрочить Гэрри будет непросто, но Ислам способен и на это. Однако я всё же думаю, что бой пройдёт всю дистанцию, а Махачев заберёт победу решением», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.