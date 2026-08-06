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«Будущее бокса. Он Майк Тайсон, но нашего поколения». Джо Роган — о непобеждённом британце

«Будущее бокса. Он Майк Тайсон, но нашего поколения». Джо Роган — о непобеждённом британце
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58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор турниров UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес 21-летнего непобеждённого обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе (до 120 кг) британца словацко-нигерийского происхождения Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО/ТКО).

«Есть Мозес Итаума, о котором пока мало кто знает. Я думаю, он — это будущее бокса. Этот парень хорош, он просто бомба, такой быстрый и техничный. Мозес так ловко двигается. Он как Майк Тайсон, но только для нашего поколения: смотришь на него и думаешь: «Вот это да», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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